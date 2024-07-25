Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за ожидаемого дождя 25 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам в четверг, 25 июля, стоит пользоваться метро для передвижения по городу из-за прогнозируемого дождя с грозой и сильным ветром, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В вечернее время движение может быть затруднено в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Представители ведомства призвали тех москвичей, которые в этот день все же предпочтут поездки на личных автомобилях, соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию.

В связи с прогнозируемой непогодой в Москве и Подмосковье было решено ввести желтый уровень опасности. Период предупреждения – с 09:00 25 июля до 21:00 25 июля.

По той же причине все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На столичных улицах организовано дежурство бригад и техники Мосводостока. К работе дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний.