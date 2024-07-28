Дневная температура в Москве снизится до 20 градусов впервые за сезон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 29 июля, в Москву придет североатлантический циклон "Кирсти", из-за чего температура впервые за сезон упадет до 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Сначала циклон обрушится на северо-западные и западные регионы России, а центром вихря станет Смоленск, уточнил синоптик.

Он добавил, что все последующие сутки до выходных включительно в столице ожидаются однотипные метеоусловия. При этом в среду и четверг, 31 июля и 1 августа, температура опустится на несколько градусов ниже климатической нормы.

Так, ночью воздух остынет до 10–15 градусов, а днем, из-за дождливой погоды и северного ветра, будет всего 17–22 градуса. Кроме того, температура воды также начнет снижаться, отметил Тишковец.

"Купальный сезон выходит на финишную прямую", – заключил синоптик.

Тем временем до 21:00 28 июля в Москве сохраняется желтый уровень погодной опасности. В связи с непогодой водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили около деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.