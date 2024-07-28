Дождь и гроза ожидаются в Москве до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 12:00 до 21:00 28 июля в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ в телеграм-канале.

Ведомство призвало водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили около деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости горожанам следует звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что в столице объявлен желтый уровень опасности из-за прогнозируемой грозы. Температура воздуха достигнет 28 градусов. Атмосферное давление останется в пределах нормы.

До этого стало известно, что август в центральной части России не будет щедрым на тепло. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал температуру, близкую к многолетней норме: ночью воздух будет прогреваться в среднем до 12 градусов, а днем – до 21,5 градуса. Это будет выше нормы всего на 0,5–1 градус.