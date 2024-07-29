Водоросли могут появиться на водоемах Москвы из-за жаркой погоды

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На водоемах Москвы из-за жары могут появиться сине-зеленые водоросли, небезопасные для рыб, водоплавающих птиц и растений на дне. Об этом Агентству "Москва" рассказала заместитель гендиректора центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер.

"Ярко-зеленое цветение в пресноводных системах часто является результатом деятельности цианобактерий, так называемых сине-зеленых водорослей, например Microcystis. Когда температура воды в водоемах прогревается выше 18 градусов и становится много солнечного света для фотосинтеза, масса сине-зеленых водорослей поднимается к поверхности и начинает активно размножаться", – пояснила Мейнцер.

Во время размножения водоросли используют кислород водоема. Специалист добавила, что во время этого процесса могут выделяться такие вещества, как метан, аммиак и сероводород.

По словам эксперта, цветение водорослей негативно сказывается на рыбах и водоплавающих птицах, которые кормятся в воде. Также из-за данного явления биомасса растений увеличивается, при этом видовое разнообразие падает.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Гусева поддержала инициативу по очистке прудов в Южном Бутове. Она пообещала жителям взять вопрос на контроль.

До этого Гусева встретилась с волонтерами-экологами у Черневского пруда. На встрече жители района рассказали депутату о состоянии прудов и о том, что многие из них нуждаются в очистке.