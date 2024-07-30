Синоптик Варакин: на этой неделе температура в Москве будет ниже климатической нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На текущей неделе температура в столичном регионе будет на 1–1,5 градуса ниже климатической нормы, рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT.

Кроме того, до четверга, 1 августа, ожидаются кратковременные дожди, сопровождаемые северо-западным ветром, уточнил синоптик. Ночные температуры в Москве зафиксируются на 13–14 градусах, в области – на 10–14 градусов.

В субботу, 3 августа, в столице, скорее всего, не будет осадков, отметил метеоролог. При этом повышение температуры планируется только к воскресенью, 4-го числа. Так, с 4 по 6 августа в Подмосковье днем воздух прогреется до 25 градусов, а в Москве – до 24.

"В понедельник (5 августа. – Прим. ред.) малооблачно, в Москве – 25 градусов, в Подмосковье – 23–26", – добавил Варакин.

Между тем за последние сутки в отдельных районах столицы выпало шесть литров осадков на один квадратный метр. Такое количество осадков было зафиксировано на метеостанции ВДНХ. При этом в Подмосковье больше всего осадков выпало в Серпухове – 18 миллиметров.

Кроме того, 30 июля Землю накрыла магнитная буря. Пик ее активности будет фиксироваться во второй половине дня с 15:00 до 18:00. Помимо этого, атмосферное давление в столице будет медленно увеличиваться. Пока отметка сохраняется на уровне ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба (норма – 748 миллиметров ртутного столба).