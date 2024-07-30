Дождь и гроза ожидаются в Москве 30 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и дождь с грозой ожидаются в столице и области во вторник, 30 июля, передает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 735 миллиметров ртутного столба.

Дожди различной интенсивности ожидаются в Москве до 4 августа, так как с 29-го июля погоду определяет глубокий высотный циклон.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что август в Москве также начнется с "тусклой и скучной" погоды. По его словам, каждый день первой пятидневки августа прогнозируются небольшие осадки, облачность и отсутствие прямых солнечных лучей.