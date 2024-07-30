Шесть литров осадков на 1 квадратный метр выпало за сутки в отдельных районах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть литров осадков на один квадратный метр выпало за последние сутки в отдельных районах столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, такое количество осадков было зафиксировано на метеостанции ВДНХ. При этом в Подмосковье, как он утверждает, больше всего осадков выпало в Серпухове – 18 миллиметров.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале предупредил о грядущих магнитных бурях, которые будут наблюдаться с 30 июля по 1 августа. Синоптик отметил, что их начало прогнозировали еще минувшей ночью, но геомагнитное поле было спокойным и лишь после 03:19 по московскому времени перешло в слабо возмущенное состояние.

Дожди различной интенсивности ожидаются в Москве до 4 августа, так как с 29-го числа погоду будет определять глубокий высотный циклон. Также в течение недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса. Ночью прогнозируется от 13 до 16 градусов, днем – от 20 до 22 градусов.

