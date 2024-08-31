31 августа, 09:51Общество
Температура до 28 градусов ожидается в Москве в первые дни сентября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жаркая погода сохранится в Москве в последний день августа и первые дни сентября. Значения могут подняться до 28 градусов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"До середины следующей недели дождей не ожидается, хотя солнце периодически будет скрываться за облаками", – говорится в сообщении.
Как отметили синоптики, 31 августа, 1 и 2 сентября столбики термометров прогреются до 26–28 градусов. Ночью температура составит от 13 до 17 градусов.
Во вторник, 3 сентября, и среду, 4 сентября, днем значения немного опустятся до 22–27 градусов. Ночью ожидается 11–16 градусов.
Ранее МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в выходные. В дневные часы 31 августа и 1 сентября воздух в Москве прогреется до 30–31 градуса. В связи с жаркой погодой горожанам рекомендуется быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце.
При этом осеннее похолодание придет в столицу только к середине сентября. Первая половина месяца также будет теплой. В ночные часы будет преобладать температура 10–15 градусов. Днем она составит 21–26 градусов, что выше климатической нормы.
31 августа и 1 сентября в Москве объявлено штормовое предупреждение из-за жары