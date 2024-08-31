Синоптик Тишковец: температура в Москве летом превысила норму на 2 градуса

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Среднесезонная температура текущим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса. При этом перебор по осадкам составил 20%, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето, на мой взгляд, было достаточно успешным, теплым. Среднесезонная температура превысила климатическую норму на 2 градуса, что подтвердило наш долгосрочный прогноз", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил синоптик, перебор по осадкам произошел из-за влажного июня, когда выпало больше двух месячных норм. Однако июль и август оказались засушливыми, добавил метеоролог.

Между тем 1 и 2 сентября столбики термометров прогреются до 26–28 градусов. Ночью температура составит от 13 до 17 градусов. Во вторник, 3 сентября, и среду, 4 сентября, днем значения немного опустятся до 22–27 градусов. Ночью ожидается 11–16 градусов.

При этом осеннее похолодание придет в столицу только к середине сентября. Первая половина месяца также будет теплой. В ночные часы будет преобладать температура 10–15 градусов. Днем она составит 21–26 градусов, что выше климатической нормы.

