Москвичи не смогли увидеть затмение Венеры из-за пасмурной погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная и дождливая погода помешала москвичам увидеть затмение Венеры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на астронома Московского планетария Людмилу Кошман.

"Сегодня в Москве пасмурно, идет дождь. Ничего не было видно", – сказала ученый.

При благоприятных погодных условиях его можно было бы наблюдать с помощью бинокля или телескопа.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем, 19 сентября, в Москве можно будет увидеть, как Луна практически на час закроет собой Венеру. По расчетам астрономов, Венера должна была скрыться за Луной в 15:18 и появится в 16:13.