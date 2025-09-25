Облачная погода с дождем ожидается в Москве 25 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами небольшим дождем прогнозируется в Москве в четверг, 25 сентября. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 2 градусов, по области – до 0 градусов.

Холодная погода, соответствующая октябрю, сохранится в Московском регионе до конца недели. В субботу, 27 сентября, прогнозируется небольшой дождь. Без существенных осадков будет в воскресенье, 28 сентября. При этом ночи немного потеплеют из-за облачности.

"Старое бабье лето" и золотая осень придут в Центральную Россию, в том числе в Москву, в конце сентября – начале октября благодаря антициклону. В этот период ветер будет штилевым, температура ночью – 3–8 градусов, а днем – до 13–18 градусов.