26 сентября, 06:37

Общество

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 26 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в последний рабочий день недели, 26 сентября, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов. Ночью температура в Москве может понизиться до плюс 5 градусов, а в области – до плюс 2 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

В предстоящие выходные, 27 и 28 сентября, в Московском регионе ожидаются небольшой дождь и около 10 градусов тепла. По словам синоптиков, ночные температуры в столице будут колебаться от 2 до 7 градусов. Днем также произойдет постепенное понижение температуры из-за облачности.

Жителям столичного региона напомнили, что "переобувать" автомобиль с летних шин на зимние рекомендуется при устойчивых температурах ниже 5 градусов тепла днем и ночными заморозками. Водителям также посоветовали посетить станцию техобслуживания для планового сервиса по пробегу или сроку эксплуатации.

Холодная погода в Москве сохранится до выходных

обществопогодагород

