Бирюков: отопление подано в более 30% жилых домов и почти в 50% соцобъектов Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тепло получают уже свыше 30% жилых домов и почти 50% значимых социальных объектов столицы, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома", – подчеркнул он.

По его словам, все работы проходят в штатном режиме и в соответствии с графиком. Подачу теплоносителя выполняют поэтапно, поэтому отопление на всех объектах Москвы включат в течение нескольких дней. Сначала теплом обеспечат социальные учреждения, затем жилые дома и офисы, а следом предприятия торговли и промышленности.

Всего к осенне-зимнему периоду подготовлены свыше 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи жилых домов. Все работы по подготовке к новому отопительному сезону завершены в установленный срок.

"В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", – указал заммэра.

Он уточнил, что к осенне-зимнему периоду готовы 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, а также 97 малых котельных. В частности, специалисты завершили работы на более чем 145 тысячах километров электрических, 9 тысячах километров газовых, более 13 тысяч километров водопроводных и свыше 5 тысяч километров канализационных сетей.

Также было создано нужное количество аварийных бригад, которые укомплектовали техникой и материалами.

Новый отопительный сезон начался в Москве 24 сентября в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха.

В Подмосковье тепло начали подавать с 23 сентября. Сперва к теплоснабжению стали подключать социальные объекты. Работы по обогреванию жилых домов начнутся с 29-го числа.