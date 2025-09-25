Силы ПВО за ночь сбили 55 дронов ВСУ над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 55 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 45 вражеских беспилотников сбили над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

"Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – пояснили в ведомстве.

24 сентября украинские дроны атаковали центр Новороссийска. Повреждения получили 7 жилых домов, одна гостиница и 20 автомобилей, 3 из которых сгорели. Пострадали 12 человек, 2 погибли.

В связи с атакой в городе ввели режим ЧС. Следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям лиц, причастных к преступлению.