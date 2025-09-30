Вдова режиссера Григория Чухрая умерла на 106-м году жизни

Фото: 123RF/wirestock

Умерла вдова кинорежиссера Григория Чухрая Ирина в возрасте 105 лет, сообщил ТАСС продюсер Игорь Толстунов.

По его словам, прощание с Чухрай пройдет в семейном кругу, затем ее тело кремируют.

Как отметила изданию VOICE народная артистка России Наталья Фатеева, Чухрай скончалась два дня назад.

"Я общалась с ней, она совершенно чудесный человек, красивая и замечательная женщина", – подчеркнула она.

Фатеева указала, что Чухрай до последних дней сохраняла память и не имела болезней. Она жила с дочерью Еленой и ее супругом Толстуновым.

Чухрай (девичья фамилия – Пенькова) родилась в 1921 году. Она закончила Пятигорский институт и познакомилась с будущим супругом во время Великой Отечественной войны, когда его часть дислоцировалась на Северном Кавказе.

9 мая 1944 года пара поженилась. В 1946 году у них родился сын Павел, а в 1961-м – дочь Елена. Супруги прожили вместе почти 60 лет.

Сам режиссер ушел из жизни в возрасте 80 лет после тяжелой болезни в 2001 году. Он известен благодаря фильмам "Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо", "Трясина" и другим. Кроме того, фильм Чухрая "Баллада о солдате" был выдвинут на премию Оскар в 1962 году в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

