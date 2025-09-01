Психолог Метлова: мотивация детей делать домашнее задание зависит не только от оценок

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Мотивация детей делать домашнее задание зависит не только от оценок в школе. Когда ребенок возвращается из школы, ему необходимо дать паузу, рассказала в беседе с Москвой 24 семейный психолог Юлия Метлова.

Она подчеркнула, что выполнение домашней работы необходимо для того, чтобы ребенок мог закрепить знания, а также учился управлять своим временем и усилиями. Кроме того, это является тренировкой для саморегуляции, навыков планирования и умения доводить дело до конца.

По словам специалиста, восстановить внимание и рабочую память после возвращения из школы поможет перекус и 20–40 минут какого-то движения, например прогулка. Исследованиями подтверждено, что дети легче включаются в учебу после физической активности, если она не была выматывающей.

Психолог посоветовала начинать выполнять домашнее задание с чего-то короткого и легкого, что займет 5–10 минут, поскольку это даст школьнику прилив мотивации. После этого стоит переходить к самому сложному предмету, пока сохраняются силы и внимание. Дальше можно чередовать разные дисциплины.

Помимо этого, важна самопроверка – небольшие тесты или пересказы помогут мозгу запоминать информацию лучше, в отличие от монотонного механического перечитывания, рекомендовала эксперт.

"Очень часто именно из-за ошибок дети начинают плакать на тетрадки, и очень важно донести до ребенка, что ошибка – это не катастрофа, это сигнал, что что-то можно улучшить. Учебный процесс невозможен без ошибок, ведь они и есть показатель того, что человек учится. Это важно понимать не только детям, но и родителям, которые должны формировать установку на рост. Важно хвалить не сам ум ребенка, а его усилия, его стратегии", – пояснила Метлова.

Не менее значимым, по ее словам, является внимание к прогрессу ребенка. Однако хвалить детей следует относительно их собственных поступков, а не "сына подруги". Это поможет ошибке стать "ступенькой, а не тупиком", подчеркнула психолог.

При этом помощь родителя при выполнении домашних заданий должна быть больше поддерживающей, чем контролирующей. Взрослый может объяснить, что требуется от ребенка, или задать наводящие вопросы, но дальше школьник должен работать самостоятельно, подчеркнула эксперт.

Она пояснила, что если за ребенком постоянно проверяют или переделывают, у него снижается внутренняя мотивация. Вовлеченность растет, если ребенок может делать выбор, например с какого предмета начать.

При этом старшеклассникам сложнее выполнять домашние задания, поскольку у них есть желание гулять и сидеть в гаджетах, но это абсолютно нормально, отметила психолог. В этом случае, по ее словам, может помочь разработка конкретных планов.

"Это формат "если, то". Например, "если я пришел домой в 17:00, то полчаса отдыхаю, а с 17:30 сажусь за математику на 25 минут". И вот эти короткие блоки работы делают процесс более реальным и выполнимым. Это гораздо лучше, чем абстрактное "садись и учи все подряд", – подчеркнула специалист.

Согласно исследованиям, польза от домашней работы у старшеклассников проявляется особенно заметно. В младшей школе результат от выполнения заданий не так выражен, но важнее не количество заданий, а их качество и организация процесса выполнения, заключила Метлова.

