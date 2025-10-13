Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин внесены в список террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/ЕРА/CHRISTOPHER NEUNDORF (Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин признаны в РФ иноагентами, включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Политик Владимир Кара-Мурза и бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (оба признаны в РФ иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее МВД объявило Кара-Мурзу в розыск по уголовной статье. Однако ее конкретное название не уточнялось.

Оба политика вошли в список обмена заключенными между России и США, который состоялся 1 августа прошлого года. Тогда Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, участвовавших в обмене.

В России Кара-Мурза был приговорен к 25 годам колонии за госизмену, распространение фейков об армии и осуществление деятельности международной неправительственной организации, признанной нежелательной. Яшина осудили на 8,5 года за распространение ложной информации о российской армии.