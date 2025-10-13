МВД РФ объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON (Владимир Кара-Мурза признан иноагентом в РФ)

Российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза (внесен в реестр иноагентов в России) объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

В карточке ведомства указано, что политика разыскивают по статье Уголовного кодекса России. Однако ее конкретное наименование не раскрывается.

В апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей по статье о госизмене, публичном распространении фейков о российской армии, а также об осуществлении деятельности международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.

Верховный суд России признал законным приговор политику. Вину Кара-Мурза ни по одному из пунктов обвинения не признал.

Кара-Мурза вошел в список обмена заключенными между Россией и США, который состоялся 1 августа 2024 года в аэропорту Анкары. Всего в списке фигурировали около 26 заключенных из семи стран.

В этот же день Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранцев, которые участвовали в обмене. В их числе был и Кара-Мурза. Соответствующее решение было принято для возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории других стран.

