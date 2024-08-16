Байден встретился с Кара-Мурзой и его семьей в Белом доме

Фото: x.com/President Biden (Владимир Кара-Мурза признан в РФ иноагентом)

Президент США Джо Байден в Белом доме встретился с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой (признан в РФ иноагентом) и его семьей. Об этом он рассказал у себя на странице в соцсети X.

Вместе с ними американский лидер отпраздновал возвращение Кара-Мурзы в США.

"Владимир провел два с половиной года несправедливого заключения в России", – подчеркнул Байден.

Обмен заключенными между РФ и Западом состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

В результате России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

В свою очередь, Байден сообщил об освобождении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, экс-морпеха Пола Уилана, редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву и Кара-Мурзу.

Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронину, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

