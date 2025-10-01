Кандидат в депутаты Коми Багирова внесена в перечень террористов и экстремистов

Фото: vk.com/kprfukhta (Оксана Багирова включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Кандидат в депутаты госсовета Республики Коми от КПРФ Оксана Багирова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Ранее Багирову арестовали за призывы к террористической деятельности. По данным следствия, в Сети она размещала посты и писала комментарии, в которых содержались призывы к терроризму или оправдывалась террористическая деятельность.

До этого в перечень террористов и экстремистов попал журналист и блогер Дмитрий Колезев (признан в РФ иноагентом). Он заочно приговорен к 7,5 года колонии за распространение фейков о российской армии.

Кроме того, он разыскивается по уголовной статье без уточнения, по какой именно.