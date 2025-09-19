"Международное движение сатанистов" включено в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Росфинмониторинг включил "Международное движение сатанистов" (признано Верховным судом экстремистским и запрещено) в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Национальная часть. Организации: 1. "Международное движение сатанизма" ("Международное движение сатанистов")", – следует из перечня.

С соответствующим предложением депутаты Госдумы выступали еще в июле 2024 года. Причем парламентарии называли сатанизмом широкий круг понятий от "групп смерти" до идеологии чайлдфри.

Чиновники обращали внимание, что сатанизм начал мимикрировать под такие субкультуры, как квадробинг, фурри и терианы, и выражали опасение, что это может привести к изменению мировоззрения молодежи.

К работе над законопроектом, запрещающим в России сатанизм, в ГД приступили в январе 2025-го. Тогда ожидалось, что на подготовку полноценного проекта уйдет около 10 дней.

В конце июля Верховный суд России признал деятельность "Международного движения сатанизма" экстремистской и запретил ее в стране. Судья удовлетворил иски Генпрокуратуры и Минюста, указав на радикальные националистические и неонацистские идеи организации, подрыв конституционного строя, пропаганду насилия и религиозную рознь.