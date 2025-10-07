Дзядко, Ратникова и Котрикадзе внесены в список террористов и экстремистов в РФ

Фото: телеграм-канал "Тихон Дзядко" (Тихон Дзядко признан иноагентом в РФ,

включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Главный редактор телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Тихон Дзядко, а также журналистки Валерия Ратникова и Екатерина Котрикадзе (все трое признаны в России иноагентами) внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Это следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

Весной этого года Дзядко объявили в розыск по делу об уклонении обязанностей иностранных агентов. По данным СК, он нарушил порядок деятельности иноагентов, установленный российским законом, и не передал в соответствующий орган необходимую информацию.

Кроме того, в отношении главреда "Дождя", а также Котрикадзе и Ратниковой были возбуждены уголовные дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. По версии СК, в соцсетях журналисты публиковали сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Осенью 2025-го Ратникова и Котрикадзе были объявлены в розыск. Последнюю также заочно арестовали.

