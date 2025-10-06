Суд заочно арестовал главреда "Дождя" Тихона Дзядко

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Александра Мудрац(Тихон Дзядко признан в РФ иноагентом)

Головинский суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом), сообщает РИА Новости.

Суд заочно выдал санкцию на его арест по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Арест предполагается на два месяца с момента экстрадиции или задержания.

Кроме того, Дзядко заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (о распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ).

В апреле этого года Дзядко был объявлен в розыск. В реестр иноагентов он попал осенью 2022 года.

В начале октября Головинский суд Москвы заочно арестовал тележурналистку Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иноагентом). Ей также вменяют в вину публичное распространение ложной информации о российской армии. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

