ТАСС: активы блогера Никиты Ефремова арестованы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд арестовал всю недвижимость и счета блогера Никиты Ефремова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ). Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Во время следственных и оперативно-разыскных мероприятий были выявлены криптокошельки, а также рублевые и валютные счета, которые принадлежали Ефремову. Общий размер активов блогера, на которые был наложен арест, составляет сотни миллионов рублей.

Ефремов был задержан в середине августа, когда он прилетел из Турции в Россию. Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

Выяснилось, что Ефремов в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года совершил 6 транзакций по тысяче рублей на зарубежные счета ФБК. В результате суд избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он обязан своевременно являться по вызовам следователя или суда, а также соблюдать один или несколько запретов.

Свою вину Ефремов частично признал. При этом в материалах дела указано, что после первого допроса блогер не захотел добровольно отдавать следствию гаджеты и озвучивать пароли к ним.

