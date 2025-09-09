Блогер Ефремов внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Никита Ефремов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Блогер и предприниматель Никита Ефремов внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее Ефремов был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из Турции. Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2021 года по февраль 2022 года Ефремов перевел 6 тысяч рублей на счет "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России).

Суд Москвы в августе избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он обязан своевременно являться по вызовам следователя или в суд, а также соблюдать один или несколько запретов. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

