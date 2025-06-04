Стендап-комик Останин внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Артемий Останин включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Стендап-комик Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Останина задержали 18 марта при попытке пересечь российскую границу, его доставили в Москву. Причиной стала информация о том, что во время своего выступления Останин высказал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО.

Позже он извинился за выступление и сказал, что не хотел кого-то оскорбить или задеть чьи-либо чувства. Однако суд арестовал его до 15 мая по делу о разжигании ненависти.

Тем не менее позднее инстанция продлила срок ареста. Следователи запросили его перемещение в СИЗО, обосновав свою просьбу широкими связями комика в творческих кругах, которые могут повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу и скрыться.

