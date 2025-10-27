Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов юриста Татьяну Монтян

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tetiana.montian.7 (Татьяна Монтян включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Юрист и публицист Татьяна Монтян внесена в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных сайта Росфинмониторинга.

По данным ТАСС, ведущий программ "Наши" и "Утро Z" на канале "Соловьев Live" Борис Якеменко отмечал, что она причастна к хищению средств из организованных ею сборов на поддержку бойцам спецоперации.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщала, большое количество россиян жаловались на Монтян из-за дискредитирующих публикаций о российской армии в ее блоге. В связи с этим организация направила соответствующее обращение в МВД России.

При этом, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), юрист находится в России с 2021 года.

Ранее столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя – Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом. – Прим. ред.) за призыв к терроризму. Основанием для этого стал видеоролик с ее интервью, который выявили в ходе мониторинга соцсетей.

По данным ведомства, Ларина сделала публичное заявление, содержащее призывы к осуществлению террористических актов на территории Москвы, совершив таким образом публичное оправдание и пропаганду терроризма.

