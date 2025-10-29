Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 18:43

Политика

Журналистка Анастасия Чумакова внесена в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналистку Анастасию Чумакову. Это следует из данных, представленных на сайте ведомства.

Чумакова является основателем и главным редактором интернет-издания Astra (признано в РФ иноагентом).

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов юриста Татьяну Монтян. По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, российские граждане жаловались на юриста из-за дискредитирующих публикаций о Вооруженных силах России в блоге.

Также в перечень террористов и экстремистов были внесены блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) и журналистка телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Анна Монгайт (внесена в реестр иноагентов в РФ). В отношении нее завели уголовное дело о публичном распространении ложных данных о российской армии.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика