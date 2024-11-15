"Ветераны России" предложили изъять квартиру экс-премьера Касьянова

Фото: ТАСС/ТМ/ЕЖ/Михаил Фомичев (Михаил Касьянов признан иноагентом в РФ)

Активисты, представляющие движение "Ветераны России", попросили Генпрокуратуру изъять в пользу государства у бывшего премьер-министра Михаила Касьянова (признан иноагентом в РФ) квартиру в Москве, стоимость которой составляет примерно 700 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя организации Ильдара Резяпова.

Недвижимость на Рочдельской улице площадью 427 квадратных метров бывший премьер-министр получил в качестве служебного жилья в начале 2000-х. Оно принадлежит не только Касьянову, но и его жене, которая выставила квартиру на продажу.

Резяпов в своем обращении отметил, что у многих граждан, критикующих россиян из-за границы, все еще остается недвижимость и иные активы в России. В связи с этим он потребовал тщательнее проверять законность получения данного имущества. По его словам, подобные люди должны отвечать перед законом.

"Нельзя позволить этим людям жить на средства, которые они получили, пользуясь государственными привилегиями, а затем предали свою Родину", – заявил председатель движения "Ветераны России".

Ранее Мещанский суд Москвы изъял около миллиарда рублей и свыше 1,8 миллиона долларов с бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и экс-главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева.

Они учредили компанию Group MENATEP Limited для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре. Также для этих целей создали холдинг, включающий различные компании. Выручку с них копили на банковских счетах.

При этом на сегодняшний день подсудимые не возместили ущерб по возбужденному в ноябре 2005 года исполнительному производству, которое до сих не завершено.

