Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили первую в 2025 году внекорабельную деятельность (ВКД) и вернулись на станцию. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

По плану продолжительность выхода космонавтов в космос должна была составить 5 часов 38 минут, однако они выполнили все мероприятия за 6 часов 11 минут 12 секунд.

В ходе ВКД российские космонавты установили аппаратуру для выращивания полупроводниковых кристаллов высокой чистоты, демонтировали камеру HRС с модуля "Звезда" и отбросили ее против вектора скорости, очистили иллюминатор этого модуля и сняли с модуля "Поиск" кассету-контейнер.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что российские космонавты впервые вышли в открытый космос в новых скафандрах "Орлан-МКС" № 6 и 7. Кроме того, это первый выход российских космонавтов в открытый космос в 2025 году.

Также космонавт Рыжиков заявлял, что в октябре им предстоит дважды выйти в открытый космос. На данный момент "Роскосмос" не назвал дату этих событий.