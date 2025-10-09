Космонавт Корниенко первым совершит стратосферный прыжок на Южный полюс

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Тимошенко Иван

Летчик-космонавт Михаил Корниенко собирается предстоящей зимой (антарктическим летом. – Прим. ред.) или в следующем году совершить первый в истории стратосферный прыжок на Южный полюс. Об этом он сообщил ТАСС.

В прошлом году космонавт совершил стратосферный прыжок на Северный полюс. Именно поэтому Корниенко решил сделать то же самое, но с другой стороны планеты. Однако он усомнился, что ему удастся приземлиться в Южном полюсе. Летчик объяснил, что там расположена американская станция Амундсен-Скотт.

"Но мы планируем прыгнуть на нашу станцию "Восток" с парашютами-триколорами, обратить внимание на наше присутствие в Антарктиде", – отметил космонавт.

В ближайшее время Корниенко планирует в рамках тренировки совершить прыжок с 6 километров на российскую базу "Прогресс", которая расположена на побережье Антарктиды. При этом он обратил внимание на сложности, возникшие с логистикой и финансами.

"Арктика – она же под боком, можно сказать. Мы вылетели из Мурманска, нас выбросили на Северный полюс, и мы тут же вернулись. А тут все намного сложнее и намного дороже – раз в 5–7 уж точно", – указал летчик.

Он также рассказал, что для отправки в Антарктиду четырехдвигательного самолета Ил-76 со всем оборудованием нужно много топлива. Кроме того, космонавт призвал не забывать про дозаправку горючим, которое стоит в 10 раз дороже, чем на обычных континентах.

Помимо этого, Корниенко рассказал, что собирается еще и выполнить прикладные задачи. В частности, он должен по просьбе коллег из НИИ космического приборостроения проверить аппаратуру поисково-спасательной системы "КОСПАС-САРСАТ".

Летчик выполнил два космических полета – в 2010-м и в 2015–2016 годах. Всего за карьеру он провел на орбите 516 суток 10 часов. Корниенко также совершил два выхода в открытый космос.

Ранее аппарат биологического спутника "Бион-М" № 2 с мышами и мухами на борту приземлился в степях Оренбургской области. Он был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" и летал по высокоширотной орбите на высоте 370–380 километров.

Вернувшиеся на Землю живые организмы отправили в Москву для участия в дальнейших исследованиях, после чего ученые смогут узнать, как определенные явления действуют на живые организмы. Данный эксперимент позволит лучше подготовить людей к дальним космическим полетам.

