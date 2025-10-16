Российские космонавты впервые вышли в открытый космос в новых скафандрах

Фото: vkvideo.ru/roscosmos

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий впервые вышли в открытый космос в скафандрах "Орлан-МКС" № 6 и 7. Трансляцию вел "Роскосмос".

Кроме того, это первый выход российских космонавтов в открытый космос в 2025 году. Основная цель – установка на модуле "Наука" аппаратуры "Экран-М" для молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) по выращиванию полупроводников. Аппаратуру от модуля "Поиск" донесли с помощью робота-манипулятора ERA. Рыжиков и Зубрицкий подключат к ней необходимые кабели.

Помимо этого, им предстоит демонтировать с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRC и оттолкнуть ее в космическое пространство, чтобы почистить иллюминатор № 1. Также с "Поиска" нужно снять кассету-контейнер.

Расчетная продолжительность работ в космосе составит 5 часов 38 минут. Рыжиков говорил, что им предстоит выйти в открытый космос в октябре дважды, однако "Роскосмос" не называл дату второго выхода.

Ранее Владимир Путин заявлял, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Президент уточнял, что с Китаем уже есть "большие, интересные, хорошие и грандиозные" планы.

