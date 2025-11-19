19 ноября, 16:30Наука
Отбор российских космонавтов пройдет с использованием ИИ
Отбор космонавтов в первом квартале следующего года пройдет с использованием искусственного интеллекта, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Мы будем оценивать их физические и медицинские показатели, психологические тесты. Искусственный интеллект поможет это все аккумулировать и проанализировать", – цитирует Баканова ТАСС.
Ранее летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал о своих намерениях предстоящей зимой или в 2026 году совершить первый в истории стратосферный прыжок на Южный полюс.
В 2024-м он уже совершил стратосферный прыжок на Северный полюс. Поэтому решил сделать то же самое, но с другой стороны планеты.
Однако он усомнился, что получится приземлиться на Южном полюсе из-за расположенной там американской станции "Амундсен-Скотт", поэтому в планах прыгнуть на российскую станцию "Восток".
