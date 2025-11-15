Российский космонавт впервые оформил самозапрет на сим-карты с МКС

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые оформил госуслугу, находясь на Международной космической станции (МКС). Он поставил самозапрет на оформление сим-карт, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Уточняется, что весь процесс занял 30 секунд.

"Пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на "Госуслуги" воспользуюсь биометрией, потому что СМС на орбиту не приходят", – указал космонавт.

По словам гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, многие эксперты признают качество российских электронных услуг.

"И важно, что теперь, находясь даже за пределами Земли, граждане России имеют возможность безопасно пользоваться привычными сервисами", – подчеркнул он.

С сентября российских операторов обязали передавать данные об инициаторе исходящих вызовов, если они осуществляются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП). Эти сведения отображаются прямо на экранах мобильных телефонов.

При входящем звонке абонент увидит наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение. Также будет указана категория вызова – "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи".

