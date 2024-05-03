Глава МИД Великобритании заявил, что Украина имеет право бить по РФ

Фото: ТАСС/Владислав Ногай

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России оружием, которое ей предоставил Лондон. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Украина имеет такое право", – заявил он.

Кэмерон также пообещал три миллиарда фунтов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи Украине.

Reuters опубликовал данный материал во второй половине дня 2 мая, однако отозвал его через короткое время для "пересмотра некоторых деталей сообщения". В ночь на 3 мая статья была вновь опубликована без изменений.

Ранее министры иностранных дел Великобритании и Франции Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины в конфликте с Россией будет равноценно поражению Запада. Они отметили, что западные страны должны делать еще больше, чтобы добиться цели нанести России стратегическое поражение.

