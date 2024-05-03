02:35Политика
Глава МИД Великобритании заявил, что Украина имеет право бить по РФ
Фото: ТАСС/Владислав Ногай
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России оружием, которое ей предоставил Лондон. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Украина имеет такое право", – заявил он.
Кэмерон также пообещал три миллиарда фунтов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи Украине.
Reuters опубликовал данный материал во второй половине дня 2 мая, однако отозвал его через короткое время для "пересмотра некоторых деталей сообщения". В ночь на 3 мая статья была вновь опубликована без изменений.
Ранее министры иностранных дел Великобритании и Франции Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины в конфликте с Россией будет равноценно поражению Запада. Они отметили, что западные страны должны делать еще больше, чтобы добиться цели нанести России стратегическое поражение.
Снайпер ВС РФ уничтожил пятерых солдат ВСУ в районе Часова Яра