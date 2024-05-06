Инвесторы с начала этого года получили более 120 га земли для реализации МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва предоставила инвесторам более 120 гектаров для реализации 18 масштабных проектов с начала года. Они смогут построить новые производства, коммерческие, спортивные и другие объекты общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая площадь объектов, которые появятся в Москве в течение пяти лет, превысит 680 тысяч квадратных метров. Больше всего земли предоставлено инвесторам для создания новых промышленных предприятий – около 90 гектаров. Будет создано около 10 тысяч рабочих мест", – подчеркнул он.

Статус масштабного инвестиционного проекта могут присвоить проектам по возведению производственных комплексов, инновационных центров, социальных учреждений, транспортных, спортивных и других объектов. Для их строительства Москва предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в первом квартале 2024 года столица выделила для строительства спортивных, образовательных и коммерческих объектов 41 гектар. С благотворительным фондом был заключен договор о возведении центра дополнительного образования в Раменках. Общая площадь комплекса планируется в 4 тысячи квадратных метров.

"С марта 2022 года арендовать землю инвесторы могут за один рубль в год. Благодаря этому в столице возведут в том числе предприятия по выпуску строительных материалов, внедорожных кемперов, медицинских изделий, пищевой и другой продукции", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он указал, что на предприятиях появится более 7,1 тысячи новых рабочих мест.

Ранее городские власти предоставили инвестору в аренду земельный участок без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в целях расширения спорткомплекса в столичном районе Ново-Переделкино. Это позволит не только создать благоприятные условия для воспитания спортсменов, но и даст привлечь еще больше горожан к массовым занятиям спортом. Общие инвестиции в проект оцениваются в 450 миллионов рублей.

