Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Соединенные Штаты Америки активизировали усилия по поиску альтернативы украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).

"Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" (Петром. – Прим. ред.) Порошенко и мэром Киева (Виталием. – Прим. ред.) Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины (Андреем. – Прим. ред.) Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ (Валерием. – Прим. ред.) Залужным и экс-спикером Верховной рады (Дмитрием. – Прим. ред.) Разумковым", – сообщает сайт "Комсомольской правды", цитируя заявление пресс-службы.

В СВР указывают, что эти фигуры могут стать востребованными, если ситуация на фронте резко ухудшится и понадобится срочно менять лидера страны. В сообщении указывается, что главной задачей станет списать все неудачи на президента Украины и не допустить критического роста разочарования украинцами провалами прозападной политики.

В службе указали, что Штатам все равно, кто возглавит страну, лишь бы он был в состоянии продолжить вооруженное противостояние с РФ. При этом, по их словам, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине, так как жители государства недовольны затягиванием конфликта.

"Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается", – напомнили там.

При этом, по данным пресс-службы, США и Европа хотели бы, чтобы украинский лидер пока оставался на своем посту, так как на него завязаны схемы финансирования конфликта, которые могут приносить "колоссальные доходы" киевскому режиму и западным производителям оружия.



В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о более предпочтительном лидере Украины являются преждевременными. Песков также указал, что на данном этапе за соответствующими разъяснениями нужно обратиться к самой Службе внешней разведки.

Ранее МВД объявило в розыск Зеленского. Однако статья, по которой разыскивают украинского президента, не разглашается. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, этим Москва послала четкий сигнал, что с ним вести переговоры никто не намерен, поскольку для РФ он является преступником.