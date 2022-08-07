Президент Финляндии предупредил об экономическом спаде в Европе

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Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о приближающемся экономическом спаде в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию Maaseudun Tulevaisuus.

"Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать", – заявил финский лидер.

По словам Ниинисте, жители Европы и Финляндии в частности должны быть готовы к тому, что экономическое положение стран больше не будет улучшаться каждый год.

Политик добавил, что предстоящий кризис может повлиять на концепцию европейского единства, в то время как Финляндия движется к самодостаточности и в плане безопасности, и в плане достаточных объемов продовольствия.

По мнению авторов издания Wall Street Journal, в ближайшие месяцы странам Евросоюза, скорее всего, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Отмечается, что снижение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины.