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Некоторые страны Евросоюза могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, считает экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

По ее мнению, причиной раскола в европейской коалиции по вопросу поддержки Киева может стать завершение активной фазы боевых действий, а также ухудшение энергетического кризиса в Европе.

"Самой главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте. Это, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", – написала она в своей статье для Foreign Affairs.

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл допустил, что европейцы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%. По его мнению, это окажет прямое воздействие на избирателей

План снижения потребления газа на 15% этой зимой в рамках борьбы с энергетическим кризисом совет ЕС утвердил 5 августа. Соответствующая мера будет добровольной, страны смогут самостоятельно выбирать способы для достижения результата. Вместе с тем план предусматривает возможность "Союзной тревоги". Ее могут объявить в случае серьезной угрозы для стабильности поставок. После введения тревоги ограничение потребления станет обязательным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

