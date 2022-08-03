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Политика

11:11

Пентагон опроверг заявление Шойгу об уничтожении шести РСЗО HIMARS

политика

Фото: ТАСС/Zuma/Sgt. Dustin Biven

Временно исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Бризил опроверг сообщения о том, что военнослужащие России уничтожили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Так в Пентагоне ответили за заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении данных установок, сообщает Reuters.

"Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова являются явной ложью", – заявил Бризил.

По его словам, ВСУ эффективно используют весь потенциал данных РСЗО для своей защиты.

Ранее Шойгу рассказал, что российским военнослужащим на Украине удалось уничтожить шесть пусковых установок и свыше 200 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. По его словам, только за прошедшие две недели ВСУ лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".

27 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские Воздушно-космические силы ударили по складу боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожив более 100 ракет к РСЗО HIMARS и ликвидировав до 120 военнослужащих, охранявших объект, иностранных наемников и технических специалистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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