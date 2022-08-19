В Пентагоне допустили передачу Украине нового оружия

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США рассматривает возможность передачи Киеву новых видов оружия и военной техники. Такую инициативу рассматривают в Пентагоне, сообщил представитель оборонных кругов США высокого ранга в ходе брифинга, передает ТАСС.

В Пентагоне подтвердили стремление помочь Украине переломить ход боевых действий на востоке и юге страны.

"Однако мы также изучаем новые средства, которые позволят им успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге", – заявила специалист.

Представитель Пентагона отметила, что в настоящий момент на Украине идет совершенно "иная фаза" военных действий, и что российские войска не продвигаются вперед.

Ведущую брифинга отдельно спросили, призван ли новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов помочь Украине в организации контрнаступления, однако она не ответила на данный вопрос. В пакет помощи планируется включить боеприпасы для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним.