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Соединенные Штаты готовятся выделить Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

По информации источников агентства, о выделении очередного транша помощи Вашингтон может объявить в пятницу, 19 августа.

В апреле палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству.

8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов. Отмечалось, что туда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Также Киеву планировалось выделить артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

После этого замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что, предоставляя Украине новую военную помощь, Вашингтон затягивает вооруженное противостояние. Дипломат добавил, что власти США также предоставляют Киеву разведывательную информацию, в том числе полученную с помощью гражданских спутников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

