В Киеве заявили, что Украина может вступить в НАТО до окончания спецоперации

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Киев может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

Она напомнила, что Киев многократно просил принять его в Североатлантический Альянс, однако теперь, по ее словам, соответствующее решение должны принять в Брюсселе.

При этом вице-премьер не согласилась с утверждением, что государство, участвующее в вооруженном конфликте или имеющее территориальный спор, не сможет присоединиться к НАТО.

"Это не так. Бывший генсек НАТО [Андерс Фог] Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено", – сказала она в интервью изданию "Европейская правда".

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО станет лучшей гарантией безопасности. По его мнению, Киеву помогает "весь мир", оказывая ему военную или финансовую поддержку, однако вместо этого, считает он, "можно было просто взять Украину в НАТО".

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы не допустить "расквартирование" НАТО на Украине. Политик указал на превентивный характер действий Москвы во избежание атаки со стороны стран Запада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.