Зеленский заявил, что Украина не отказывается от идеи вступления в НАТО

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Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Киева в НАТО станет лучшей гарантией безопасности.
"Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность. <...> Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути", – сказал он в интервью CNN.
Он также заявил, что Украине помогает "весь мир", оказывая ей военную или финансовую помощь, однако вместо этого, по словам Зеленского, "можно было просто взять Украину в НАТО".
Кроме того, украинский лидер приветствовал согласие Североатлантического альянса принять в свои ряды Финляндию и Швецию. Такой шаг НАТО в отношении Киева, считает он, позволил бы предотвратить конфликт и избавить Запад от оказания его стране помощи.
В конце июня замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква заявил, что Североатлантический альянс открыто говорит о том, что не хочет видеть Украину в НАТО. Он также выразил мнение, что Киев просил у НАТО оружие еще до начала специальной военной операции РФ, а уже после ее начала – о бесполетной зоне и о членстве, однако страна не получила никаких ответов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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