В НАТО заявили, что не хотят видеть Украину в Альянсе

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Североатлантический альянс открыто говорит о том, что не хочет видеть Украину в НАТО. Об этом сообщил замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству Bloomberg.

"(Украине говорят, что. – Прим. ред.) вы не члены (НАТО. – Прим. ред.), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст", – отметил Жовква.

По его словам, Запад продолжает снабжать Украину оружием, при этом, как уточнил замглавы офиса украинского лидера, Альянс не оправдал надежд.

Кроме того, Жовква подчеркнул, что ожидания украинской столицы от саммита в Мадриде также невысокие. Он выразил мнение, что Украина просила у НАТО оружие еще до начала специальной военной операции РФ, а уже после ее начала – о бесполетной зоне и о членстве в Альянсе, однако страна не получила никаких ответов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставило бы Россию в сложную ситуацию территориального спора со страной – членом НАТО. При этом, по словам Пескова, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, изъявившими желание вступить в Альянс.

