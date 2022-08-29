Вице-премьер Украины заявила, что Киев устроит вступление в НАТО

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Украине будет мало плана действий по получению членства в Североатлантическом альянсе, поэтому Киев устроит вступление в него, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года. То есть только членство", – отметила она в интервью "Европейской правде".

Стефанишина уточнила, что в случае предложения Украине ПДЧ до 24 февраля страна была бы максимально удовлетворена и посчитала бы, что требование Конституции Украины выполнено.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что вступление Киева в НАТО станет лучшей гарантией безопасности. Он также подчеркивал, что Украине помогает "весь мир", оказывая ей военную или финансовую поддержку, однако вместо этого, по словам Зеленского, "можно было просто взять Украину в НАТО".

Замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква, в свою очередь, до этого также сообщал, что Североатлантический альянс открыто говорит о том, что не хочет видеть Украину в НАТО. Он также выразил мнение, что Киев просил у НАТО оружие еще до начала специальной военной операции РФ, а уже после ее начала – о бесполетной зоне и о членстве, однако страна не получила никаких ответов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

