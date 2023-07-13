Российские военные пресекли две попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста

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Соединения группировки войск "Днепр" пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) десантироваться на левобережье Херсонской области в районе Антоновского моста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечены две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка", – уточнил собеседник агентства.

По его информации, российские военные уничтожили более 60 боевиков и 3 быстроходных катера. При этом под Херсоном были уничтожены две американские гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним, погибли 10 украинских боевиков, 3 получили ранения, добавил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские военные продолжают совершать попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Бойцы РФ продолжают их уничтожать.

По словам Сальдо, взамен убитых военнослужащих украинское командование присылает новых солдат. Врио губернатора назвал это "конвейером смерти".

До этого соединения группировки российских войск "Днепр" уничтожили группы ВСУ, которые укрылись под Антоновским мостом. В операции по ликвидации украинской группы участвовали военные отряда "Шторм", 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады.

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