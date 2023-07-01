ВС РФ ликвидировали группы ВСУ, укрывшиеся под Антоновским мостом – Сальдо

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Соединения группировки российских войск "Днепр" уничтожили группы Вооруженных сил Украины, которые укрылись под Антоновским мостом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 03:00 опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты", – заявил врио губернатора региона.

По словам Сальдо, в операции по ликвидации украинской группы участвовали военные отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.

Он заявил, что российскими бойцами была проявлена смелость, решительность и находчивость. На левом берегу больше не существует плацдармов, добавил Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал, что российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили 30 украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области. Кроме того, были ранены порядка 10 бойцов Украины.

До этого министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ на сегодняшний день пытаются вести наступление на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. Тем не менее в ведомстве заверили, что ВС РФ успешно отражают атаки противника, а украинская армия продолжает нести потери.

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