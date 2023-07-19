ВС РФ заняли железнодорожную станцию Молчаново на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской стороны заняли железнодорожную станцию Молчаново на купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области", – отметил он.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Вооруженные силы России уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов украинской стороны в районе села Львово. По его словам, этот склад обеспечивал горючим все подразделения ВСУ, которые дислоцировались на правобережье Днепра.

До этого стало известно, что российская артиллерия ликвидировала свыше бойцов украинской армии в районе Антоновского моста в Херсонской области.

ВС РФ нанесли удар по укрывшимся под Антоновским мостом формированиям ВСУ