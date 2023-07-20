Рогов сообщил об авиаударах по скоплению и технике ВСУ на ореховском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска нанесли авиаудары по скоплению штурмовых отрядов и бронетехнике ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова главы общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Он добавил, что ВС России ослабляет наступательные возможности противника в районе Работино. Так, украинским военным не дают приблизиться к первой линии обороны, накрывая их встречным шквальным огнем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 19 июля нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и местам складирования оружия украинской армии в районе Одессы и по авиабазе Канатово в Кировоградской области.

В военном ведомстве также рассказали, что бойцы российской стороны заняли железнодорожную станцию Молчаново на купянском направлении.

В Минобороны РФ сообщили о продвижении российских войск на купянском направлении